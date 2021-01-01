5 طرق طبيعية لعلاج الإمساك عند الأطفال



علاج الإمساك عند الأطفال علاج الإمساك عند الأطفال





قد يؤدي تغيير ما يأكله طفلك ويشربه إلى إصابته بالأمساك للمساعدة في تخفيف الأعراض، يجب عليه تناول بعض الأطعمة التي تساعد على تخفيف الإمساك.



وكشفًا لما قدمه موقع webmd" إليكم أبرز طرق علاج الإمساك عند الأطفال.

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تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالأليافاشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى إذا تناول طفلك المزيد من الألياف1. زيادة السوائلللرضع بعمر 4 أشهر أو أكثر: أضف كميات صغيرة من عصير الفاكهة ، مثل عصير البرقوق أو الكمثرى أو التفاح، وتجنب الموز وصلصة التفاح لأنها يمكن أن تزيد من الإمساك.للأطفال بعمر سنة أو أكبر: قدمي لهم عصائر الفاكهة والمزيد من الماء .2. زيادة الأليافللرضع بعمر 4 أشهر أو أكبر: أضف أطعمة الأطفال مثل البازلاء والفاصوليا والبرقوق والخوخ والخوخ والمشمش.للأطفال بعمر سنة أو أكبر: أضف الفواكه والخضراوات مثل البازلاء والفاصوليا والبروكلي والأطعمة الكاملة الحبوب مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل ومقرمشات، وتناول أربعة إلى خمسة حبات برقوق يوميًا هي أيضًا مصدر جيد جدًا للألياف، تجنب الموز وعصير التفاح.قللي من الحلوى والحلويات. قلل من الحليب والجبن إلى 16-20 أوقية.3. تشجيع العادات الجيدةاجعل طفلك يبقي أقدامه على الأرض، واستخدم كرسي القدم إذا كان في المرحاض.4. راجع طبيب الأطفال الخاص بكإذا استمرت الأعراض، فهناك دم في البراز، أو استمرار ألم البطن حتى بعد حركة الأمعاء ، اتصل بطبيب الأطفال.أبدا إعطاء ملين ل الرضع أو الأطفال.