أبرزها تقوية المناعة.. فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يوميا



عصير الطماطم عصير الطماطم



عصير الطماطم هو مشروب شائع يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، كما أنه غني بشكل خاص بالليكوبين، أحد مضادات الأكسدة القوية ذات الفوائد الصحية الرائعة، والمغذيات المتنوعة التي تساعد على رفع المناعة بشكل هائل.



وأفاد موقع "healthline" بأن أهم فوائد تناول كوب من عصير الطماطم على الصحة تتمثل في التالي:



عصير الطماطم غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتك ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

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يعتبر عصير الطماطم مصدرًا مركّزًا للليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب في العديد من الدراسات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية فيتامين ج وبيتا كاروتين.نظرًا للمستويات العالية من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة، فقد ثبت أن عصير الطماطم له تأثيرات مضادة للسرطان في العديد من الدراسات.ربطت دراسة بين تناول كميات كبيرة من الطماطم ومنتجات الطماطم مع انخفاض كبير في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.تحتوي الطماطم على كمية عالية من الليكوبين وفيتامين C و E وبيتا كاروتين ، وكلها تدعم صحة القلب، يساعد اللايكوبين على تقوية جدران الأوعية الدموية وإزالة الكوليسترول من الدم.يساعد محتوى الألياف الزائد في العصير على تكسير الكوليسترول الضار، كما تبين أن وجود النياسين له تأثير مفيد على مستويات الكوليسترول المرتفعة.