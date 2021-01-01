أفضل أنواع الذكر عند الله.. تريح القلب وتغفر ذنوبك



أفضل أنواع الذكر عند الله أفضل أنواع الذكر عند الله



أفضل أنواع ذكر الله ما كان في اللسان، وخشع له القلب وحضر، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل الذكر على الإطلاق هي كلمة التوحيد، وهي قول: «لا إله إلا الله»، فكلمة لا إله إلا الله أعظم الكلمات على الإطلاق كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وفي ذات السياق روى جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: « سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “أَفْضَلُ الْكَلاَمِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ الْحَمْدُ للهِ».



المفاضلة بين الذكر وعبادات أخرى:

يذهب أهل العلم إلى أن القرآن الكريم أفضل الكلام والذكر على الإطلاق، فإن كان هناك مفاضلة بين قراءة القرآن وسائر الأذكار كان الفضل للقرآن، باستثناء بعض الأوقات الوارد فيها فضلًا لشيءٍ من الأذكار، كالأذكار بعد الصلوات المفروضة، أو الترديد خلف المؤذن، فقيل: إنّ فضل الذكر على القرآن في هذه المواضع أعظم، أمّا إن قُورن الذكر مع سائر العبادات؛ كالصلاة، أو غيرها، فيرى العلماء أن الحكم على هذا عائد إلى الناس وقدراتهم وما ناسب أحوالهم، فكل واحد من البشر يناسبه أعمال قد لا تناسب غيره، إلا أن العلماء بالإجماع رأوا أن أي عمل يقوم به الإنسان طاعة لله - تعالى-، كان بمثابة الذاكر له -سبحانه-، فمن أمر بالمعروف كان هذا ذكرًا له، ومن علم علمًا، أو جلس مجلسًا يتعلم، أو سوى ذلك، كان في ذكرٍ لله سبحانه فيه.



آيات تحث على ذكر الله

وردت العديد من الآيات القرآنية التي تبيّن فضل الأذكار، وتحث عليها، ومن هذه الآيات:

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- قوله تعالى: « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ».- وقوله- سبحانه: «وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ».- «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ».- «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ».- «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ».- «في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ».- «الذين يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ».فوائد ذكر الله:1- رضاء المولى -عز وجل-.2- محبة الله - تعالى- للعبد.3- مغفرة الذنوب والسيئات.4- كسب الأجر والثواب الجزيل.4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر.5- حياة للقلب وطمأنينة.6- انشراح الصدر.7- نور في الوجه.8- قوة في الجسم.9- البراءة من النفاق.10- الحفظ من كل سوء.11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.12- جلب النعم ودفع النقم.13- زوال الهم والغم.14- جلب الرزق.15- نزول الرحمة والسكينة.شاهد أيضًا: وقت أذكار المساء.. وأفضل الأدعية المستحبة يوميافضل الذاكرين:امتدح الله - تعالى- عباده الذاكرين، ورتب لهم الخير في الدنيا والآخرة جزاءً لهم، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الفضل الذي يصيب الذاكرين:1. الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.2. الشعور بمعية الله -سبحانه- على الدوام.3. ‏اطمئنان القلب.4. ‏النجاة من صفة الغفلة.5. ‏النجاة من وسوسة الشيطان وشره.فوائد قراءة القرآن:قراءة القرآن لها أجر مضاعف في الدنيا وشفاعة في الآخرة، ومن ثمرات قراءة القرآن وثوابه: ‏1- قارئ القرآن من أعلى الناس درجة، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.2- قارئ القرآن تحت ظل رحمة الله وسكينته فقلبه نور يُضيء له يوم القيامة.3- القرآن شفيعه في الآخرة فلا يخشى الفزع الأكبر. قارئ القرآن في أعالي الجنة وهو من أسباب رحمة الوالدين. دعوة الملائكة له بالرحمة والمغفرة.4- النجاة في الشدائد فهو مستمسك بالعروة الوثقى، ويتمنّى الصالحون درجته فهو من خاصة الله. شهادة رسول الله له يوم القيامة فهو من القانتين الذاكرين عند الله.5- ابتعاد الشيطان عن قارئ القرآن فهو يُنير عقله وقلبه بالحكمة.6- لقارئ القرآن قبس من النبوة بدون الوحي، كما أن من يُجيد تلاوته هو مع السفرة الكرام يوم القيامة.7- في قراءة القرآن الخير والبركة وخشوع النفس وصفائها.8- استجابة الله لدعاء قارئ القرآن منّة وكرمًا.