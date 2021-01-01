ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

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لقاح فايزر


أكد مسئول صحي أمريكي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية تسبب في رد فعل تحسسي لدى عدد من الذين خضعوا للتطعيم به في الولايات المتحدة.

وصرح مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بيتر ماركس، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، الجمعة، بأن التحقيق جار في ظهور أعراض تحسسية لدى خمسة أشخاص على الأقل بعد تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية، منها ألاسكا.

ورجح المسئول أن سبب ظهور هذه الأعراض غير المتوقعة يعود إلى مادة بولي إيثيلين جلايكول (PEG) التي يضمها لقاح "فايزر"، وكذلك لقاح شركة "موديرنا" الذي اعتمدته الولايات المتحدة أمس، الجمعة.

وذكّرت وسائل إعلام بورود تقارير عن حالتين مشابهتين وقعتا الأسبوع الماضي في بريطانيا، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر".

المصدر: elbalad

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