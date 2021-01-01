بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر التونة للشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل برجر التونة. وتتضمن مقادير عمل برجر التونة: 2 علبة تونة قطع نعناع مفروم بشر ليمون هوت صوص مايونيز باربيكيو بصل بودر توم بودر ملح وفلفل بابريكا بقسماط مطحون

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