قدمت الشيف توتا مراد خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل برجر التونة.
وتتضمن مقادير عمل برجر التونة:
2 علبة تونة قطع
نعناع مفروم
بشر ليمون
هوت صوص
مايونيز
باربيكيو
بصل بودر
توم بودر
ملح وفلفل
بابريكا
بقسماط مطحون
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التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر التونة للشيف توتا مراد.. فيديو
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