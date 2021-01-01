بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر التونة للشيف توتا مراد.. فيديو

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صورة الخبر: برجر تونه
برجر تونه


قدمت الشيف توتا مراد خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل برجر التونة.

وتتضمن مقادير عمل برجر التونة:

2 علبة تونة قطع
نعناع مفروم
بشر ليمون
هوت صوص
مايونيز
باربيكيو
بصل بودر
توم بودر
ملح وفلفل
بابريكا
بقسماط مطحون

صوص البرجر:
عصير ليمون
بشر ليمون
زيت زيتون
مسطردة

المصدر: elbalad

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