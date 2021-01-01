استنفار أمني في بغداد تحسبا لاحتجاجات شعبية

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صورة الخبر: القوات الأمنية العراقية
القوات الأمنية العراقية


انتشرت القوات الأمنية العراقية، بكثافة قرب المصارف الحكومية، والدوائر الاقتصادية، في العاصمة بغداد؛ تحسبا لاحتجاجات شعبية مرتقبة؛ على خلفية رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي بحسب وكالة "إرم نيوز" الإماراتية.

وبلغ سعر صرف الدولار 1370 دينارا عراقيا، بعد تسريب الموازنة المالية، التي أظهرت اعتماد سعر صرف الدولار عند 1450 دينارا عراقيا، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستوردها التجار بالدولار.

وشوهد العشرات من رجال الأمن وعناصر قوات حفظ القانون، وهم ينتشرون أمام بوابة البنك المركزي والمصارف الحكومية.

وقالت قوات حفظ القانون في بيان مقتضب: "بهمة عالية، انتشار وحداتنا في ساحة الفردوس، وأمام مبنى وزارة الكهرباء، ونقابة المهندسين العراقيين وأمام بناية البنك المركزي العراقي".

المصدر: وكالة "إرم نيوز" الإماراتية

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