إيداع محمود عزت قفص الاتهام لنظر محاكمته في التخابر واقتحام الحدود الشرقية



إيداع محمود عزت قفص الاتهام إيداع محمود عزت قفص الاتهام



أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، قفص الاتهام داخل مجمع محاكم طرة، وذلك لنظر إعادة محاكمته في قضيتين "إقتحام الحدود الشرقية"، و"التخابر مع حماس".



وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.



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وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استمعت لأمر إحالة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وقررت المحكمة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمته لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.وقال ممثل النيابة فى أمر الإحالة: "تتهم النيابة العامة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، إنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل آى متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم".وأضاف ممثل النيابة، أن الماثل أمام هيئة المحكمة وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنهم فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.وأكد أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودين بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار ممثل النيابة، إلى أن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، سأل رئيس محكمة الجنايات، القائم بأعمال المرشد، عن الاتهامات فرد "ده محصلش.. ده افتراء"، ثم سأله مرة أخرى "معاك محامي" فرد قائلا: نعم، وذكر اسم المحامى الخاص به لتخبره هيئة المحكمة بأنه تم شطبه من نقابة المحامين، فسألته المحكمة مرة أخرى عن محامي أخر فرد قائلا "نعم".وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.