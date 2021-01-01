حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول ببنادي الزمالك، على دعم اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري في الفترة المقبلة، برئاسة أحمد مجاهد.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة، خلفًا لـ عمرو الجنايني.
وقال أمير مرتضى على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد".
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التعليقات على أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه
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