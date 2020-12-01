

سعر النفط يتخطى 52 دولارا.. ويتجه لسابع مكسب أسبوعي على التوالي سعر النفط يتخطى 52 دولارا.. ويتجه لسابع مكسب أسبوعي على التوالي

بلغ النفط أعلى مستوياته في 9 أشهر اليوم الجمعة متجها إلى تسجيل سابع مكسب أسبوعي على التوالي.



ويركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19، وتجاهلوا زيادة أعداد الإصابات وتشديد إجراءات الإغلاق في أوروبا.



وتقدمت فايزر بطلب للحصول على موافقة للقاحها في اليابان، وهو اللقاح الذي يجري استخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة.

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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تغريدة أن لقاح شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا المستجد "أقر بشكل كاسح" في الولايات المتحدة.وقال الرئيس "لقاح موديرنا أقر بشكل كاسح. وسيبدأ توزيعه فورا".وأتت تغريدة الرئيس قبل إعلان الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي ايه) منح الترخيص لهذا اللقاح.أسعار النفطوبحلول الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 50 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 52 دولارا للبرميل.وجاء ذلك بعد أن صعد النفط إلى مستوى 52.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 48.82 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 48.87 دولار، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط.نشوة اللقاحوقال بيورنار تونهاوجن من ريستاد إنرجي "أسعار النفط جيدة في هذه الظروف.. نشوة السوق لم تتوقف بالفعل".ويسعى مشروعون أمريكيون للتوصل لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ مرتبطة بفيروس كورونا، لكن عثرة محتملة لاحت في الأفق، إذ يصر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على نبرة التأكيد على أنه لا يمكن إعادة إحياء برامج مجلس الاحتياطي الاتحادي للإقراض التي تحل آجالها.وتدعم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.