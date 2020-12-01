

الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع تصاعد مخاوف بريكست الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع تصاعد مخاوف بريكست

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة إذ كبحت مخاوف حيال إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتوتر جديد بين الولايات المتحدة والصين المكاسب في نهاية أسبوع شهد أداء قويا.



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، ليتراجع عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما خسر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أيضا نحو 0.2 بالمئة لكل منهما، وفقا لرويترز





وكانت خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير محدودة بفعل انخفاض الجنيه الإسترليني بعد أن حذر مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أنهم ما زالوا على خلاف بشأن عدد من القضايا وأنه أصبح من المرجح أن يفشلوا في التوصل إلى اتفاق.

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وتصدرت أسهم السفر والترفيه قائمة الخاسرين في التعاملات الأوروبية المبكرة، فيما نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية واحدا بالمئة بعد تقارير لوسائل إعلام ذكرت أنها اتفقت على شراء الناقلة الإسبانية إير أوروبا مقابل 500 مليون يورو (612.55 مليون دولار).وارتفع سهم فيليبس (AS:PHG) الهولندية لتكنولوجيا الصحة 1.3 بالمئة بعد أن اتفقت على شراء شركة بيو تليمتري الأمريكية المتخصصة في تشخيص ومتابعة أمراض القلب في صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار.