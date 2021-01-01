

بيجو تكشف عن نسختي 3008-5008 الفيس ليفت في السوق بيجو تكشف عن نسختي 3008-5008 الفيس ليفت في السوق

أطلقت شركة مانسكو، وكيل العلامة الفرنسية بيجو في مصر، نسختي فيس ليفت من طرازي 3008 و5008 المنتميان إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق.



وأوضحت الشركة أنها حدثت التصميم الخارجي لطرازات بيجو 3008 و5008 بصورة تمثل نقلة نوعية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.



مفهوم متوافق مع كافة ظروف القيادة

إن المفهوم الذي تأسست عليه التصميمات الداخلية والخارجية بيجو 3008 و5008 الجديدة، هو كيفية التغلب على كافة تحديات القيادة من طرق وأجواء، بحيث يتوفر لقائدها كل الإمكانات ليتخطى أية معوقات تواجهه، فيشعر بحق أنه امتلك سيارة متكاملة من حيث الشكل والمضمون، وهو يرى ويلمس بنفسه قوة الأداء وفي نفس الوقت سلاسة القيادة.تصميم خارجي يفوق كافة التوقعاتفي البداية لابد لنا من الحديث عن التصميمات بوجه عام في شركة بيجو، قبل الخوض في تصميم بيجو 3008 و5008 الجديدة، حيث يعد قسم التصميمات بشركة بيجو من أهم الأقسام على الإطلاق، كذلك يضم فريق التصميمات مجموعة من الخبراء الذين يبحثون عن الفائدة العملية للتصميم من حيث كل من إيروديناميكية السيارة ووزنها وأبعادها ومن خلال هذا المزيج المتوازن يخرج التصميم إلى النور، بعد أن يمر بعدة تعديلات وتحسينات ليظهر في أجمل صورة ممكنة.فلا شك أن مقدمة السيارة وحدها على سبيل المثال لا الحصر، قد حدثت بها نقلة نوعية من خلال الخطوط الحادة والتصميمات المستوحاة من عيون ووجه وفك الأسد، وأيضاً من خلال الإضاءة الخلفية " LED" ثلاثية الأبعاد المستوحاة من شكل مخالب الأسد، مما أضاف للسيارة بيجو 3008 و5008 المزيد من الجمال والتألق وجعلتها بحق سابقة لعصرها.جدير بالذكر أنه قد تم طرح السيارة في 4 طرازات مختلفة وهي : " أكتيف باك" و "أللور باك و "جي تي" و "جي تي باك"،حيث يتوافر لكل طراز 7 ألوان رائعة.تصميم داخلي ينطق بقمة الرفاهيةمن أولى الأقسام التي حدث بها تطوراً ملحوظاً في بيجو 3008 و5008 الجديدة هو كابينة القيادة، والذي أثبتت الدراسات أنه من أهم العناصر المصيرية في قرار الشراء وكذلك في ترشيح السيارة للآخرين بعد تجربة قيادتها.تجهيزات تفوق كافة التوقعاتدعونا نبدأ بالفئه الأولىوهي "أكتيف باك" وسيندهش القارئ من كم التفاصيل المضافة لهذا الطراز واعتبارها تجهيز أساسي وليس رفاهية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مصابيح أمامية ECO LED –نظام تنبيه لضغط الإطارات–الوسائد الهوائية الستائرية–الشاحن اللاسلكي –تكييف هواء اوتوماتيكثنائي التبريد بمخرجي تهوية بالخلف– عدد ٢ مدخل " USB " خلفي – حساسات الركن الأمامية- كاميرا ركن خلفية ملونة 180–قضبان سقفية.وتتدرج تجهيزات السيارة حتى تصل إلى قمتها في طراز " جي تي باك" والذي يتميز بالتالي: شاشة 10 بوصة تعمل باللمس – جنوطرياضية قياس 19 بوصة.تصميم داخلي يمزج بين الرفاهية والاتساعكون سيارة بيجو 5008 الجديدة قد صممت كي تستوعب عدد 7 ركاب، فهذا ليس معناه مجرد أبعاد كبيرة وفقط، بل هي منظومة متكاملة تعمل على استغلال كافة المساحات، ليتوافر لقائد السيارة وركابها قمة الراحة، دون أن يضطرون للتنازل عن أي شيء من الأمتعة بالحقيبة الخلفية للسيارة، كذلك تم تصميم كابينة القيادة بعبقرية كي يتوافر لقائد السيارة أفضل رؤية وأقصى تحكم وأعلى رفاهية.4 طرازات ترضي كافة الأذواقنبدأ بطراز "أكتيف باك" والذي يضم التجهيزات التالية:مصابيح أمامية ECO LED –نظام تنبيه لضغط الإطارات–الوسائد الهوائية الستائرية– الشاحن اللاسلكي –تكييف هواء اوتوماتيكثنائي التبريد بمخرجي تهوية بالخلف– عدد 2 مدخل " USB " خلفي – حساسات الركن الأمامية- كاميرا ركن خلفية ملونة 180–قضبان سقفية - تجهيزات للأطفال تشمل ستائر خلفية وطاولات.شبكة فروع ومراكز خدمة تغطي الجمهوريةمن أكثر العناصر التي سارعت من نجاح إعادة إطلاق اسم بيجو في مصر من جديد في زمن قياسي، هو وجود شركة بحجم مانسكو خلف سيارات الأسد الفضي، حيث قامت الشركة بافتتاح عدد كبير من المعارض ومراكز الخدمة قبل الإعلان عن بيع سيارات بيجو في مصر من أجل اكتساب ثقة المستهلك في وجود كتيبة من خبراء خدمة ما بعد البيع تدعمهم أعلى التجهيزات وأقوى شبكة بيع وتوزيع قطع الغيار، ولم تكتف شركة مانسكو بذلك بل وضعت خطة طموحة تضيف في كل يوم المزيد من المعارض ومراكز الصيانة، إضافة لاعتماد العديد من الموزعين ومراكز الخدمة، الأمر الذي جعل المشاهد لخريطة معارض ومراكز خدمة بيجو في مصر، يجدها محققة انتشار هائل في أغلب محافظات الجمهورية.



