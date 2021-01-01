

تبدأ من 15 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بالسوق المصرية تبدأ من 15 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بالسوق المصرية

يبحث راغبي شراء السيارات المستعملة علي المنصات المختلفة للحصول على سيارة مستعملة بسعر بسيط وبحالة جيدة لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.



رصدت «بوابة أخبار اليوم»، اليوم الجمعة 18ديسمبر 2020، ثبات أسعار السيارات المستعملة، لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.



وتأتي الأسعار التي تذكرها «بوابة أخبار اليوم»، استرشادية عن كل الفئات والأنواع المتاحة، و تبدأ من 15 حتي 200 ألف جنيه

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وتراوح سعر سيارات فيات شاهين من سنة 1998 - 2006 ما بين 43 إلى 64 ألف جنيه وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 - 2006 ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه ووصل سعر فيات 127- 128 من سنة 1977 - 2006 ما بين 15 إلى 50 ألف جنيه واستقر سعر هيونداي أكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين 43 إلى 74 ألف جنيه.وسجل سعر سوزوكي ماروتي، من سنة 1999 - 2014 ما بين 35 إلى 75 ألف جنيه، وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 - 2007 ما بين 120 إلى 132 ألف جنيه،و استقر سعر نيسان صني من سنة 2010 - 2016 ما بين 107 إلى 182 ألف جنيه وبلغ سعر سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 - 2007 ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 - 2008 ما بين 62 إلى 100 آلاف جنيه.