

وجبة المصريين المفضلة.. تعرف على فوائد الكشري: يقوي المناعة وجبة المصريين المفضلة.. تعرف على فوائد الكشري: يقوي المناعة

الكشري من الأطباق المصرية الشهرية والبسيطة وأيضاً غير المكلفة، ويعشقه أغلب المصريين، وله أيضاً قيم غذائية عالية نظراً لاحتوائه على «الأرز والعدس والمكرونة والحمص والبصل، والثوم، والخل»، وهذه المكونات لها عدة فوائد ترصدها «الوطن»، بحسب نصائح الدكتور أشرف عبدالعزيز استشاري التغذية.







- يحمي من السرطان

يحتوي الكشري على نسبة كبيرة من البقوليات مثل العدس والحمص، وهي من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، وتناولها يقلل من معدلات الإصابة بالسرطانات، خاصة سرطان القولون، كما أنه يحتوي على المكرونة وهي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة.

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- يحمي من سرطان الثدييساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، فهو يجعل البكتريا الصديقة للإنسان تحول ألياف البقول إلى أحماض "البيوتيريك" التي تحافظ على سلامة خلايا القولون، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة وتدفعها إلى الانتحار المبرمج، وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي.- يقوي المناعةاحتوائه على العدس، وهو من المواد الغنية البروتين، وهو بديل رائع لتناول اللحوم، لذلك كان طبق الكشري من الأطباق البديلة للحمة، كما يحتوي الكشري على العناصر اللازمة من البروتين، والألياف، ودهون.كما يحتوي العدس على نسبة مرتفعة من الحديد، مما يجعله غذاء متكاملا لعلاج الأنيميا أو الضعف العام، وتقوية الجهاز المناعي.- يمنع الإصابة بامراض القلبيحتوي العدس والحمص على مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقليل الكولسترول الضار الجسم، ويمنع ترسب الدهون ويحمي من الإصابة بأمراض القلب.- الطماطمتحتوي الصلصة التي تقدم مع الكشري على فيتامين أ، ب، ج، د، كما أنها تحتوي عناصر هامة كالحديد، والكالسيوم، ويضاف إليها الدهون.- الشطةوهي فاتحة للشهية، وطاردة للبلغم، كما أنها تعالج التهابات الأسنان.- تقليل السكر الدميعد البصل من المكونات الأساسية للكشري، ويحتوي على مركبات كبريتية وفيتامينات وفلوفونيدات، فضلا عن المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على مادة جلوكونين التي تشبه مادة الأنسولين الموجودة، والتي تعمل على حفظ مستوى السكر بالدم.