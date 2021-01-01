

تحذيرات فلكية يوم الانقلاب الشتوي: مصاعب وابتعدوا عن البدايات الجديدة تحذيرات فلكية يوم الانقلاب الشتوي: مصاعب وابتعدوا عن البدايات الجديدة

في خلال أيام قليلة، تشهد الكرة الأرضية ظاهرتين فلكيتين في نفس اليوم، وهما الانقلاب الشتوي والاقتران العظيم، تحديدا يوم الاثنين المقبل، وربطها خبراء الأبراج بمجموعة من الأحداث السيئة.



تحذيرات عبير فؤاد لهؤلاء الأبراج

وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إنه في ذلك اليوم سيكون اقتران المشترى وزحل والذي يحدث كل 19 سنة، موضحة لـ«الوطن»، أن ذلك يؤدي إلى حالة تناقض الحظ مع النحس: «يعني حظ كبير لدول ونحس كبير لدول، هيكون في احتمالات لدول وممالك ترتفع ودول وممالك تسقط».



أما عن حظ الأشخاص خلال ذلك اليوم، وصفته فؤاد بالصعب على مستوى كافة الأبراج، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى وجود ما يعرف بـ«خلو المسار»، وعليه يجب على الجميع من الساعة 12 ظهرا حتى آخر اليوم عدم خوض البدايات الجديدة كونها غير موفقة بالنسبة للجميع.

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وتابعت عبير فؤاد: «محدش يبدأ نشاطات جديدة ولا تعاقد».لكن هناك بعض الأشخاص يكون تأثير عليهم أخف حدة، من بينهم مواليد الحوت والجدي والعقرب في العشرية الثانية والثالثة، بجانب مواليد الثور والميزان.أما عن الأقل حظا في ذلك اليوم، تحدثت عبير عنهم، وهم من مواليد العذراء والقوس والجوزاء، وعلى أصحاب برج الحمل العمل في سرية وكتمان بجانب ضرورة الانتباه.ماذا يقول العلم عن الاقتران العظيم؟ويحي الاقتران العظيم ذكرى نجم عيد الميلاد المجيد 2020، وعليه يترقب العالم بشغف شديد حدوثه بين العملاقين المشتري وزحل الذي يبلغ ذروته في 21 ديسمبر الجاري، بحسب ما قاله الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.كما يشهد يوم الاثنين المقبل، النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي؛ إذ يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.