في خلال أيام قليلة، تشهد الكرة الأرضية ظاهرتين فلكيتين في نفس اليوم، وهما الانقلاب الشتوي والاقتران العظيم، تحديدا يوم الاثنين المقبل، وربطها خبراء الأبراج بمجموعة من الأحداث السيئة.
تحذيرات عبير فؤاد لهؤلاء الأبراج
وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إنه في ذلك اليوم سيكون اقتران المشترى وزحل والذي يحدث كل 19 سنة، موضحة لـ«الوطن»، أن ذلك يؤدي إلى حالة تناقض الحظ مع النحس: «يعني حظ كبير لدول ونحس كبير لدول، هيكون في احتمالات لدول وممالك ترتفع ودول وممالك تسقط».
أما عن حظ الأشخاص خلال ذلك اليوم، وصفته فؤاد بالصعب على مستوى كافة الأبراج، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى وجود ما يعرف بـ«خلو المسار»، وعليه يجب على الجميع من الساعة 12 ظهرا حتى آخر اليوم عدم خوض البدايات الجديدة كونها غير موفقة بالنسبة للجميع.
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التعليقات على تحذيرات فلكية يوم الانقلاب الشتوي: مصاعب وابتعدوا عن البدايات الجديدة
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