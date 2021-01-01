

العثور على حفرية أقدم ثعبان في العالم عاش في أوروبا العثور على حفرية أقدم ثعبان في العالم عاش في أوروبا

حدد العلماء أقدم ثعبان في العالم من حفريات عمرها 47 مليون عام تم انتشالها من مقلع في جنوب غرب ألمانيا، وتم اكتشاف بقايا أنواع ثعابين جديدة، المسماة Messelopython freyi ، في Messel Pit ، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بالقرب من مدينة دارمشتات الألمانية.







ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أفاد الباحثون في ورقة جديدة أن الأنواع المحفوظة تمامًا يبلغ طولها أكثر

من ثلاثة أقدام (متر واحد).ويقول الباحثون أن الأحفورة، من نوع جديد وجنس جديد، وهي أقدم سجل أحفوري معروف للثعبان في أي مكان في العالم.وتابعوا :" انزلق في جميع أنحاء أوروبا خلال الجزء الأوسط المبكر من فترة الأيوسين ، والتي شهدت فجر الحياة الحيوانية كما نعرفها اليوم".تم تحويل Messel Pit تقريبًا إلى مكب نفايات في عام 1991 قبل أن يتم حفظها وإعلانها موقعًا للتراث العالمي لليونسكو في ديسمبر 1995 لأهميتها الجيولوجية.وقال مؤلف الدراسة الدكتور كريستر سميث من معهد سينكينبرج للأبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت إن الأصل الجغرافي للثعابين ما زال غير واضح، ولذلك فإن اكتشاف نوع جديد من الثعابين في حفرة ميسيل يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم "التاريخ التطوري لهذه الثعابين".ويبلغ طول الثعابين أكثر من ستة أمتار ، وهي من أكبر الثعابين في العالم.







