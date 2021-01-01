أول رد من تركيا على احتجاز موظف بقنصليتها في اليونان بتهمة التجسس

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أول رد من تركيا على احتجاز موظف بقنصليتها في اليونان بتهمة التجسس

صورة الخبر: القنصلية التركية في جزيرة رودس
القنصلية التركية في جزيرة رودس

أدانت تركيا اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية التركية في جزيرة رودس، واتهامه بالتجسس.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن السلطات اليونانية انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال المواطن اليوناني صباح الدين بايرام، الذي يعمل سكرتيرا في القنصلية، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وذكر البيان أن السلطات اليونانية تنتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال الإجراءات التي أدت لاعتقال الموظف اليوناني.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها ازاء طريقة تعاطي الاعلام اليوناني مع الموضوع، زاعمة أن التحقيق مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر بين تركيا واليونان.

جاء ذلك بعد اعتقال السلطات اليونانية سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس، فضلا عن احتجاز شخص آخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول رد من تركيا على احتجاز موظف بقنصليتها في اليونان بتهمة التجسس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30064

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager