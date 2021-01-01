جامعة الفيوم: إعلان النتائج النهائية لمسابقة يوم العلوم نهاية ديسمبر الجاري



جامعة الفيوم جامعة الفيوم

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تزامنا مع احتفالات الجامعة بعيد العلم الثالث عشر والذي يقام سنويا في نهاية شهر ديسمبر الجاري، سيتم إعلان النتائج النهائية لمسابقة يوم العلوم يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 بالملعب المفتوح بكلية الزراعة.



وأضاف شديد أن مسابقة يوم العلوم تقام سنويا على مستوى محافظة الفيوم تحت رعاية أ.د محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ود. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجامعة الفيوم، ود. أكرم حسن وكيل، وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وتحت إشراف مكتب الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.



من الجدير بالذكر أنه سيتم خلال احتفالية مسابقة يوم العلوم تكريم مديري الإدارات التعليمية والمدارس الفائزة على مستوى المحافظة والطلاب المتميزين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى إقامة مباراة لكرة القدم بين فريق ذوي الهمم العالية وفريق الجامعة.

قد يعجبك أيضا...

من جانب أخر صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن كلية التربية للطفولة المبكرة حصلت على المشروع التنافسي لمؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في وحدة إدارة مشروعات التطوير (مركز القياس والتقويم) بوزارة التعليم العالي تحت عنوان: تطوير وحدة للقياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة ".وعقد الدكتور أحمد جابر شديد اجتماع مع ممثلي مشروع تطوير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة برئاسة الدكتورة صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، وبحضور الدكتور إكرام على مجاور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابتسام محمد عبد اللاه، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حلمي البنداري، مدير مركز نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.أقرأ أيضا :جامعة الفيوم تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليينوأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أن المشروع المقترح يهدف إلى التطوير على المستوى القومي من خلال تحقيق بعض التوجهات لرؤية مصر 2030, واستراتيجية التعليم العالي بمصر وذلك من خلال المشاركة بالتوسع الرقمي في القياس والتقويم للطالبات المعلمات بمرحلة الطفولة المبكرة .وأشارشديد إلى ارتباط المشروع باستراتيجية الجامعة في البحث على التميز بين الجامعات وتحسين ترتيب الجامعة بين الجامعات المصرية وذلك من خلال دعم التميز ورفع القدرة التنافسية ودعم جودة التعليم من خلال توفير وحدة خاصة ومجهزة يمكن الاستفادة منها في تقييم الفئات المؤهلة مهنيًا للتعامل مع الأطفال العاديين وذوي القدرات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة الفيوم .ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء أحمد على أهمية مشروع تطوير وحدة للتقويم والقياس لإعادة النظر في عملية التقييم الحالية وتطويرها بما يواكب التقدم في العملية التعليمية ونظم الجودة والاستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات التقييم وتطوير منظومة بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني للعمل على تحسين مخرجات التعليم الخاصة بالبرامج الأكاديمية لطالبات الكلية .من جانب اخر : افتتح الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد،رئيس جامعة الفيوم .وذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل طوبار، مسئول التواصل الطلابي بالجامعة ، و أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والطلاب المشاركين ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.