الحرمان من الامتحان عقوبة عدم ارتداء الكمامة بحقوق عين شمس



حقوق عين شمس حقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد حقوق عين شمس، ان العملية التعليمية مازلت تسير بالكلية بشكل إيجابي وتستمر حتي يوم 31 ديسمبر 2020 من خلال التعليم الهجين داخل الحرم الجامعي أو عبر الإنترنت خلال المنصات التعليمة ، لافتًا الى إتخاذ كافة الإجرات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب من إنتشار العدوي بينهم.



وأكد " عبد المؤمن " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أنة تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية وإعطاء الطالب المهلة الكافية لإستذكار المقررات والإستعداد لإختبارات الفصل الدراسي الأول ، لافتًا الي أن الكلية قد أنتهت من إجراء إمتحانات الميدتيرم أمس





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وأضاف أن الكلية عقدت بروتكول مع كلية العلوم لتوفير المطهرات والكمامات الطبية لتعقيم قاعات التدريس وحجرات الكنترول بالاضافة الي توزيع الكمامات مجانا للطلاب أثناء الإمتحاناتوأستطرد ، ان الكلية تتقبل كافة الأعذار الطبية للطلاب في حالة تعرض الطالب لعدوي فيروس كورونا او الشعور بالأعراض بعد توفير الأوراق اللازمة التي تثبت صحة إيجابيتة بالعدوى، مؤكدًا علي أنة في حالة مخالفة الطالب إرتداء الكمامة يحرم من الإمتحان بعد التحذير في المرة الأولي.وكان الدكتور ناجي عبد المؤمن، قد اعلن في تصريحات سابقة أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .وأشار الدكتور ناجي إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .