تجارة حلوان: امتحانات التخلفات تبدأ 25 ديسمبر

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تجارة حلوان

يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.

وأكدت كليات الجامعة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وصرح مسؤولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية ابتداء من يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم ٢٩ديسمبر ٢٠٢٠.

وأوضح مسؤولو شئون الطلاب أن امتحانات التخلفات تخص الطلاب المحملين بمادة أو مادتين من سنة سابقة، بشرط اجتياز مواد التخلفات حتى يحصل الطالب على التقدير الخاص به.

وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، ويجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.

المصدر: elbalad

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