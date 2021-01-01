يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.
وأكدت كليات الجامعة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وصرح مسؤولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية ابتداء من يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم ٢٩ديسمبر ٢٠٢٠.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تجارة حلوان: امتحانات التخلفات تبدأ 25 ديسمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق