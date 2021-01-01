منع تبديل زجاجات المياه.. تربية حلوان تعلن الإجراءات المتبعة في الامتحانات

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بدأت جميع الكليات والجامعات فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020-2021، والذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية كبيرة وغير مسبوقة، خوفا من الاصابات ضمن الموجة الثانية لفيروس كورونا، ولذلك اصدرت تعليمات للطلاب يجب عليهم اتباعها اثناء الامتحانات.



واعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن تعليمات يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام حتى تمر في سلام ودون حدوث اى اصابات بفيروس كورونا وهي كالتالي:



- على الطالب ان يكون متواجد قبل مواعيد الامتحانات بساعة ونصف على الاقل حتى يتم قياس دراجة الحرارة لهم و تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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- يمنع منعآ باتآ تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب وبعضهم البعض.- على كل طالب إحضار زجاجة مياه خاصة به، ويمنع تبديلها مع اى احد من الطلاب .- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع التجمعات اثناء الامتحانات او قبل دخول اللجنة او بعد الامتحان .- يمنع دخول اى طالب الى لجنة الامتحان دون ارتداء كمامة.- يمنع اصطحاب الملازم والكتب والحقائب و الهواتف النقالة داخل لجان الامتحانات .- الالتزام باتباع تعليمات المسئولين عن تنظيم اللجان الملاحظين- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات يوميا قبل بداء الامتحانات- تهوية اللجان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.وحددت الكلية ايام الاحد و الثلاثاء و الخميس لعقد الامتحانات، حيث تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا.وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.وأعدت جامعة حلوان خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة.وأكدت ادارة جامعة حلوان انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .