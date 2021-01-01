أصبح التسوق عبر الإنترنت شائعًا في السنوات الأخيرة، وتضاعف الإقبال عليه بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تغيرت عادات التسوق لدينا أكثر، وبدأنا نعتمد على التسوق الإلكترونى بشكل كبير بدءا من البقالة إلى الملابس. وعلى الرغم من تزايد عدد الأشخاص الذين يشترون عبر الإنترنت هذه الأيام، إلا أنه يوجد بعض الأخطاء الشائعة التي يجب أن تحاولى تجنبها فى المرات القادمة، ويقدم لكِ موقع "my daily magazine"، نصائح يمكنك اتباعها لتجنب أخطائك:
1- تأكدى من السعر بأكثر من متجر:
من الجيد دائمًا التحقق من عدد قليل من المتاجر المختلفة لمقارنة المنتجات والأسعار قبل إجراء عملية الشراء، تنطبق القاعدة نفسها عند التسوق عبر الإنترنت، لا تشتري أول شيء تجدينه، لأنك ربما ستجدين منتجًا أفضل أو أرخص في مكان آخر.
2- قراءة التعليقات:
التعليقات موجودة لسبب ما، حاولى قراءة بعضها على الأقل قبل إجراء عملية شراء، خاصة إذا كنت تشترين من البائع لأول مرة، و إذا كان المنتج يحتوي على الكثير من المراجعات السلبية، فربما لا يستحق المال.
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التعليقات على 4 أخطاء لازم تخلى بالك منها فى الشوبينج أونلاين.. ما تتجاهليش مصاريف الشحن
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