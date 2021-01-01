5 هدايا للرجال عشاق الموضة فى كريسماس 2021.. عبرى عن ذوقك المميز



هدايا للرجال عشاق الموضة هدايا للرجال عشاق الموضة

يهتم الكثير من الأشخاص بتقديم الهدايا لبعضهم البعض في الكريسماس احتفالًا بقدوم عام جديد، وتقع الفتيات في حيرة كبيرة أثناء اختيارهن هدية للزوج أو الحبيب، ويبدأن رحلة البحث عما يحبه شركاء حياتهن، وما يمكن اختياره من هدايا لتنال إعجابه ويسعد بها، ولكن الأمر ليس بهذه الصعوبة، خاصة إذا كان الرجل يحب الموضة والأزياء، وإليكِ 5 هدايا يمكنك تقديمها لشريك حياتك في الكريسماس.



معطف شتوي

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس تظهر الحاجة لارتداء ملابس ثقيلة، ويعد المعطف أحد أهم قطع الملابس التي يفكر بها الجميع، لذا يمكنك تقديم معطف شتوي أنيق من دار الأزياء البريطانية الشهيرة للرجال Paul Smith.



حقيبة

لم تعد فكرة حمل الحقائب مقتصرة على النساء فقط، بل أصبحت هناك حاجة ملحة لدى الرجال أيضًا، لمساعدتهم في حمل أغراضهم أثناء ذهابهم إلى العمل بسهولة، ويمكنك الاختيار من بين أشكال مختلفة، فتعد حقيبة دار الأزياء الفرنسية LOUIS VUITTON أنيقة وملائمة لهؤلاء الذين يحملون جهازا لوحيا صغيرا "تابليت" معهم إلى العمل، كذك تعد الحقيبة المصممة من قِبَل الدار الاسبانية LOEWE مناسبة لحمل اللاب توب وغيره من الأغراض الورقية، ويمكنك الاختيار من بينهما وفقًا لطبيعة عمل شريك حياتك وما يفضله.

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قميص كلاسيكالإطلالات الرسمية تعد من الروتين اليومي للكثير من الوظائف، فإذا كان شريك حياتك من هؤلاء الرجال الذين يرتدون إطلالات فورمال أو حتى سيمي فورمال طوال الوقت، فإن هذه الهدية ستكون مناسبة بدرجة كبيرة، حيث القميص الذي صممته دار EMPORIO ARMANI الإيطالية العالمية.قميص كلاسيكقميص كلاسيكحذاء شتويلكل فصل ما يناسبه من ملابس، وكذلك أحذية وإكسسوارات، لذا فإن تقديم حذاء شتوي "هاف بوت" لشريك حياتك يعد من الهدايا الأنيقة بدرجة كبيرة، ويمكنك اختيار ذلك التصميم الذي قدمه بيت الأزياء السويسري BALLY.سكارفتتشابه العديد من الإكسسوارات الشتوية بدرجة كبيرة بين الرجال والنساء، ويعد الاسكارف أهمها، فهو من القطع الأساسية التي تحمي من البرد، والتي يفضل الرجال والنساء على حد سواء امتلاكها، ويمكنك اختيار ذلك التصميم من دار الأزياء السويدية ACNE STUDIO.