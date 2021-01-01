طريقة عمل كبدة إسكندراني بالهريسة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل كبدة إسكندراني بالهريسة

صورة الخبر: كبدة إسكندراني بالهريسة
كبدة إسكندراني بالهريسة

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبدة إسكندراني بالهريسة، بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.

مقادير كبدة إسكندراني بالهريسة

كبدة شرائح
خلطة الكبدة الاسكندراني
فلفل حار
فلفل ألوان
طماطم
بصل
ثوم
خل
ليمون
ملح
فلفل أسود
كمون
زيت عباد الشمس
عيش بلدي للتقديم

طريقة تحضير كبدة إسكندراني بالهريسة

* تسلق الكبدة في ماء مغلي مع خل وملح لمدة دقيقة، ثم ترفع سريعًا على ماء بارد وبعدها ترفع وتصفى.

* تقطع الكبدة ثم تتبل بملح وفلفل وكمون وليمون وخلطة الكبدة الاسكندراني.

* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الفلفل الرومي والطماطم.
* تشوح الكبدة في زيت على النار ثم تضاف الخضروات.

* تحشى الكبدة داخل الخبز، ثم تدهن بصوص الكبدة من الطاسة.

* تزج بالفرن حتى يحمر الخبز ثم تقدم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل كبدة إسكندراني بالهريسة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83465

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager