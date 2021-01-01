بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر السبانخ



فطائر السبانخ فطائر السبانخ

تعتبر فطائر السبانخ من المعجنات الشهية التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.



وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل فطائر السبانخ بأسهل الخطوات.



مقادير فطائر السبانخ

للعجينة

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت

1 و ربع كوب ماء

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