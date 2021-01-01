يعيش في غرفة النوم.. كيفية التخلص من عث الفراش



عث الفراش عث الفراش

يُعرف عث المنزل الذي يتشارك في منازلنا باسم عث الغبار ويعرضنا لمشكلات صحية في مقدمتها الحساسية، وتوجد من هذه الحشرات انواع متعددة أكثرها شيوعًا Dermatophagoides pteronyssinus و Dermatophagoides farinae .



وفقا لموقع " verywellhealth" تعيش هذه الكائنات الطفيلية عادة في أنواع مختلفة من القماش خاصة الفراش وأغطية السرائر، ولا يتحرك عث المنزل بسهولة في منزلك مثل الأنواع الأخرى من العث وله احتياجات خاصة للنمو، لذلك يمكن أن تساعدك النصائح التالية في تقليل عث المنزل في منزلك.



تتضمن نصائح إزالة العث ما يلي:

قد يعجبك أيضا...

أغطية الفراش المقاومة للحساسية: تعتبر تغليف الوسائد والمراتب من أكثر الطرق فعالية لتقليل عث المنزل.. أثبتت العديد من التجارب السريرية أن هذه الطريقة البسيطة والمريحة فعالة أيضًا ويرتبط الحد من عث المنزل بهذه الطريقة بانخفاض استخدام أدوية الربو وفرط استجابة مجرى الهواء . حتى إذا قمت بشراء مراتب ووسائد مضادة للحساسية، فلا يزال التغليف مهمًا لمنع استعمار سوس المنزل. ﻿غسل الفراش: إذا لم تستطع تغليف الوسادة لمنع عث المنزل، فيجب غسلها بشكل متكرر مع أغطية الفراش الأخرى، توصي الإرشادات الحالية بغسل جميع الفراش كل أسبوع إلى أسبوعين في ماء 130 درجة فهرنهايت حتى يتم قتل سوس المنزل، والغسل بدرجات حرارة أكثر برودة سوف يزيل عث المنزل ولكنه لا يقتل. ﻿التنظيف بالمكنسة الكهربائية: بينما تقلل المكنسة الكهربائية من الغبار المنزلي، فإنها لا تقلل بشكل فعال من سوس المنزل، يعد استخدام مكنسة كهربائية بفلتر هواء جسيمات عالي الكفاءة (HEPA) أكثر فاعلية، ولكنه أيضًا أكثر تكلفة، إذا كانت حساسيتك لعث المنزل كبيرة، ففكر في ارتداء قناع للوجه أو المغادرة أثناء التنظيف بالمكنسة الكهربائية.إزالة السجاد: على الرغم من أنه ليس بنفس فعالية تغليف الفراش ، فإن إزالة السجاد من الجدار إلى الجدار قد يقلل من التعرض لعث المنزل، من المرجح أن تكون إزالة سجادة غرفة النوم هي الأكثر نجاحًا.تنظيف الأسطح الصلبة: مسح الأسطح الصلبة بقطعة قماش مبللة سيزيل أكثر من 90٪ من مسببات الحساسية لعث المنزل.تغيير موقع غرفة النوم: يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تقع غرفة النوم في الطابق السفلي، قد يكون هذا مفيدًا لأن مستويات الرطوبة أعلى في الطابق السفلي.مزيلات الرطوبة: أثناء استخدام تكييف الهواء وحده لا يقلل من مستويات سوس المنزل ، يمكن أن يساعد خفض مستويات الرطوبة في تقليلها ولسوء الحظ ، قد لا تعمل أجهزة إزالة الرطوبة المحمولة بشكل جيد في أجزاء من البلاد حيث تكون الرطوبة مرتفعة بالفعل، بالنسبة لمزيلات الرطوبة لتقليل مستويات سوس المنزل بشكل فعال ، يجب أن تكون مستويات الرطوبة أقل من 35٪ لمدة 22 ساعة على الأقل يوميًا.مرشحات HEPA: فلاتر انظمة الهواء والتدفئة المركزية باهظة الثمن وغير فعالة أيضًا. نظرًا لأن عث المنزل لا يبقى في الهواء لفترات طويلة من الوقت ، تتم إزالة كميات صغيرة فقط بهذه الطريقة بشكل فعال.المواد الكيميائية: على عكس المواد الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات مثل الصراصير، لم تكن المبيدات الحشرية لعثة المنزل فعالة جدًا في السيطرة عليها.