دراسة: الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا من غيرهم



الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة برمنغهام، إلى أن النساء الحوامل أقل عرضة للإصابة بـ أعراض فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، لكن من المرجح أن ينتهي بهن الأمر في العناية المركزة مقارنة بالنساء اللائي لا يتوقعن ذلك.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه من المرجح أن تصاب النساء الحوامل بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID ولكن من المرجح أن يكونوا بحاجة إلى رعاية مكثفة إذا أصيبوا بالفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأفاد الباحثون، أنه لم يكن من الواضح كيف يؤثر الفيروس التاجي على النساء الحوامل خلال أسوأ فترات الوباء، حيث تم وضع الحوامل على قائمة الحماية كإجراء احترازي، إلا انه مع البحث اثبت انهم الأقل عرضة للفيروس.

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وأكد الباحثون، أن بعض الأبحاث قد وجدت أنه لا يبدو أن الحوامل يواجهن خطر إضافي للإصابة بفيروس كورونا، حيث وجدت نتائج الدراسة أنهم الأقل عرضة، ولكن عند إصابتهم بالفيروس تظهر عليهم أعراض خطيرة.واستندت نتائج الدراسة على حوالي 77 دراسة أخرى تم إجراؤها حول العالم، ووجدت أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا بين النساء الحوامل أقل بنسبة 57 في المائة.ومع ذلك أشار الباحثون، إلى أن الحوامل الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا ، كانت فرصة الدخول إلى العناية المركزة أعلى بنسبة 62 في المائة مما كانت عليه بالنسبة للنساء الأخريات، وقد رجح الباحثون أن سبب تفاقم حالتهم ترجع إلى اصابتهم بأمراض مزمنة أخرى.وكشفت نتائج الدراسة، أنه بين النساء الحوامل الذين أصيبوا بفيروس كورونا كانت 16 من كل 1000 امرأة تحتاج إلى وحدة العناية المركزة ، وأظهرت الأبحاث أن الفيروس قد يؤدي أيضًا إلى الولادة المبكرة ويزيد من فرصة دخول الطفل إلى الحضانة "وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة".وقال الدكتور إدوارد موريس رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، انه في حين أن المخاطر العامة التي تتعرض لها النساء الحوامل من فيروس كورونا منخفضة، فإن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على المخاطر الخاصة التي تتعرض لها النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل.