ضباط سوريون يتنكرون فى زي بابا نويل للقبض على 4 تجار مخدرات..فيديو

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لجأ بعض الضباط فى بيرو لحيلة ذكية للقبض على عدد من تجار المخدرات.



وحسب تقرير أذاعته فضائية الغد لجأ الضباط للتنكر في زى "بابا نويل و قزم العيد" وقاموا بمداهمة منازل تجار المخدرات.



وحسب التقرير فإن حيلة الضباط نجحت حيث تمكنوا من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة ليما فى بيرو، ومصادرة 1187 علبة من عجينة الكوكا، و 166 من الماريجوانا وبعض الأسلحة.

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وكشف التقرير أن الضباط الذين نفذوا العملية تابعون لوحدة سرية تسمى "جروبو تيرنا"، ومعروف عنها ابتكار حيل تنكرية للقيام بمهامها.