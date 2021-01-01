لجأ بعض الضباط فى بيرو لحيلة ذكية للقبض على عدد من تجار المخدرات.
وحسب تقرير أذاعته فضائية الغد لجأ الضباط للتنكر في زى "بابا نويل و قزم العيد" وقاموا بمداهمة منازل تجار المخدرات.
وحسب التقرير فإن حيلة الضباط نجحت حيث تمكنوا من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة ليما فى بيرو، ومصادرة 1187 علبة من عجينة الكوكا، و 166 من الماريجوانا وبعض الأسلحة.
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التعليقات على ضباط سوريون يتنكرون فى زي بابا نويل للقبض على 4 تجار مخدرات..فيديو
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