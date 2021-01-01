أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي



الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة الطريق الدائري الأوسطي، اعرض طريق بالشرق الأوسط.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و ١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر.

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وقد تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريقا حرا بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعي، انشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة السويس طريق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلًا عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحد المواقع علي طريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.