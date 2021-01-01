ماذا لو تناول شخص لقاحين مختلفين لـ كورونا.. النتيجة مجهولة

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ماذا لو تناول شخص لقاحين مختلفين

عرضت قناة العربية الفضائية، تقريرا بعنوان "ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟"

وقال التقرير إن أكثر ما يشغل دول العالم في الوقت الحالي هو الحصول علي لقاح فايزر وترقب ترخيص لقاحي موديرنا واكسفورد، ولكن يبقي السؤال الأهم "ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين؟" .

وتابع التقرير أن هذا السؤال لم نجد له إجابة قطعية حتي الآن ولكن هناك دراسات قائمة حول تشابه لقاحات فيروس كورونا وإمكانية أن يأخذ الشخص لقاحين مختلفين أم لا.

وأضاف الدكتور نزار باهبري أستشاري أمراض باطنية ومعدية خلال هذا التقرير، أن هل يستطيع الشخص أخذ الجرعة الأولي من لقاح كورونا وعند موعد الجرعة الثانية ولم يتم توافر اللقاح الذي أخذ منه الجرعة الأولي فهل يستطيع أخذ الجرعة الثانية من لقاح أخر ؟ ، وكانت إجابته أن مازالت الدراسات البحثية والعلمية تقوم بفحص ذلك ولم يتم الوصول لاي نتائج حتي الآن.

المصدر: alarabiya

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