

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020.. تباين كبير سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020.. تباين كبير

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، على نحو طفيف.



وزادت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي فيما استقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.



وارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، على الأسعار في 29 بنكا.

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