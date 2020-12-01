فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، بفضل التفاؤل حيال مشروع قانون للتحفيز المالي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في حين أشارت زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى تفاقم تضرر الاقتصاد من الجائحة.
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.46 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة مسجلا 30216.00 نقطة، وفتح ستاندرد أند بورز 500 على صعود 12.48 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 3713.65 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 72.59 نقطة أو 0.57 بالمئة ليصل إلى 12730.78 نقطة.
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التعليقات على الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بفضل آمال التحفيز
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