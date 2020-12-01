

عاجل| انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 18 ديسمبر عاجل| انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 18 ديسمبر

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير خلال تعاملات أمس الخميس، وزيادتها بقيمة تراوحت بين 10 و12 جنيها، بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال التعاملات المسائية أمس، وذلك بعد ارتفاعها في بداية التعاملات بقيمة بلغت 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 820 جنيهًا، وعيار 18 نحو 703 جنيهًا، وعيار 24 نحو 937 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6560 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، حالة من الارتفاع بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و 12 جنيهات بينما زاد عيار 21 بنحو 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر بعد بدء التعاملات، بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وشهدت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، مالت إلي الارتفاع أغلب الوقت.

وارتفع سعر عيار 21 بقيمة بلغت 19 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 780 جنيهًا، مقابل نحو 799 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 16 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 669 جنيهًا، مقابل نحو 685 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

بينما بلغت الزيادة بسعر عيار 24 نحو 22 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 891 جنيهًا، مقابل نحو 913 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 152 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 6240 جنيهًا، مقابل نحو 6392 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر نوفمبر 2020، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع وجود وانتشار فيروس كورونا، ما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.

وتراجعت الأسعار العالمية للذهب، في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من نوفمبر، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما انعكس على انخفاض أسعار الذهب في مصر في هذا الوقت.