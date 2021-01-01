يفضل الكثيرون تناول الكاتشب، خاصة مع الوجبات السريعة، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من كثرة تناوله.
ونقل موقع "الكونسلتو" عن الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، قوله إن "الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان".
وأضاف أن من هذه المواد الخطيرة، "مركّزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، المواد الحافظة".
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التعليقات على تحذير من الكاتشب... يدمر الكبد والمناعة
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