تحذير من الكاتشب... يدمر الكبد والمناعة

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صورة الخبر: تحذير من الكاتشب... يدمر الكبد والمناعة
تحذير من الكاتشب... يدمر الكبد والمناعة

يفضل الكثيرون تناول الكاتشب، خاصة مع الوجبات السريعة، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من كثرة تناوله.

ونقل موقع "الكونسلتو" عن الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، قوله إن "الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان".

وأضاف أن من هذه المواد الخطيرة، "مركّزات الطماطم، شراب الذرة عالي الفركتوز، الخل المقطر، السكر، المواد الحافظة".

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب، يسبب الكثير من الأضرار الصحية، منها الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%.

كما يؤدي الكاتشب إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

ويسبب الإفراط في تناول الكاتشب، ضعف المناعة، كما يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ.

صورة الخبر: تحذير من الكاتشب... يدمر الكبد والمناعة

المصدر: سبوتنيك

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