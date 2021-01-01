

عقوبة عدم التقدم لتركيب العداد الكودي: قطع التيار وفرض غرامات فورية عقوبة عدم التقدم لتركيب العداد الكودي: قطع التيار وفرض غرامات فورية

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن اصحاب العقارات المخالفة والعشوائية يسعون لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء، داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء، للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية؛ إذ يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.



قطع التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة

وأكد المصدر أنَه مع بدء اتخاذ الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيلغى نظام الممارسة، لافتا إلى أنه في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة، بنهاية الشهر الجاري، سيقطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات، وتفرض غرامات فورية على مالك العقار.



تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي قدمت بداية من أول أكتوبر 2020.

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أهم شروط التقديم:وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء، التي سددت، وإلا سيرفض طلبه.ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني، التي وصل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.