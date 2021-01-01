قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن اصحاب العقارات المخالفة والعشوائية يسعون لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء، داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء، للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية؛ إذ يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.
قطع التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة
وأكد المصدر أنَه مع بدء اتخاذ الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيلغى نظام الممارسة، لافتا إلى أنه في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة، بنهاية الشهر الجاري، سيقطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات، وتفرض غرامات فورية على مالك العقار.
تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي قدمت بداية من أول أكتوبر 2020.
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التعليقات على عقوبة عدم التقدم لتركيب العداد الكودي: قطع التيار وفرض غرامات فورية
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