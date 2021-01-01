موعد مباراة منتخب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

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يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره تونس اليوم، الجمعة، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا.



موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس والقنوات:



ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد تونس في تمام الثالثة عصرا، عبر نايل سبورت، والوطنية التونسية 1.

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مصر ضد تونس:ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر نظيره التونسي بشكل رسمي، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية سلبية محمود صابر وأحمد نبيل كوكا لاعب منتخب الشباب.كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اعتبر منتخب مصر منسحبا أمام ليبيا في المباراة الماضية، بسبب عدم بلوغ الحد القانوني للاعبين المشاركين في المباراة، حيث بلغ عدد اللاعبين المتاحين 14 لاعبا.وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة، وهو ما يتوافر حاليا في منتخب مصر بعد سلبية محمود صابر وكوكا ليصبح عدد الفراعنة الجاهزين للمباراة 16 لاعبا.