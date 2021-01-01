تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

آخر الأخباراخبار الرياضة › تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

صورة الخبر: تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز
تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت تشكيلة المباراة المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: بدر بانون - ايمن أشرف - على معلول - محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية - ديانج - طاهر محمد طاهر - افشة

خط الهجوم: كهربا - محمد شريف

وتواجه الفريقان في 35 مباراة، فاز النادي الأهلي في 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق غزل المحلة مباراتين، وخيم التعادل بينهم على 10 مباريات.
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.
قد يعجبك ايضا

دهان موضعي يعالج الضعف والسرعه لدي الرجال ، جرب الآن

سجل الآن speakol


كبسولات المانيه تعزز القوه الجسديه لدي الرجال لحياه زوجية رائعة ، جرب

سجل الان speakol


حبايه واحده قد تدمر حياتك !أكتشف البديل الآن

Hammer Of Thor speakol

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager