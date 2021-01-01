تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز
يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وجاءت تشكيلة المباراة المتوقعة كالآتي:
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: بدر بانون - ايمن أشرف - على معلول - محمد هانى
خط الوسط: عمرو السولية - ديانج - طاهر محمد طاهر - افشة
خط الهجوم: كهربا - محمد شريف
وتواجه الفريقان في 35 مباراة، فاز النادي الأهلي في 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق غزل المحلة مباراتين، وخيم التعادل بينهم على 10 مباريات.
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.
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