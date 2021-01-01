

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.



وجاءت تشكيلة المباراة المتوقعة كالآتي:



حراسة المرمي: محمد الشناوى

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خط الدفاع: بدر بانون - ايمن أشرف - على معلول - محمد هانىخط الوسط: عمرو السولية - ديانج - طاهر محمد طاهر - افشةخط الهجوم: كهربا - محمد شريفوتواجه الفريقان في 35 مباراة، فاز النادي الأهلي في 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق غزل المحلة مباراتين، وخيم التعادل بينهم على 10 مباريات.الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.قد يعجبك ايضادهان موضعي يعالج الضعف والسرعه لدي الرجال ، جرب الآنسجل الآن speakolكبسولات المانيه تعزز القوه الجسديه لدي الرجال لحياه زوجية رائعة ، جربسجل الان speakolحبايه واحده قد تدمر حياتك !أكتشف البديل الآنHammer Of Thor speakol