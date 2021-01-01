قال الدكتور "أشرف عمر " عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، إن الكلية تلتزم بالخطة الموضوعة من قبل المجلس الاعلي بالجامعات من حيث موعد الاختبارت والامتحانات العملية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم مد عدد ساعات عمل مكتبة الكلية الى الثامنة مساءً لتوفير الإنترنت للطلاب غير القادرين طوال فترة الإمتحانات بعد الإعتماد على التعليم المدمج ورفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية ، مؤكدًا علي تخفيض أسعار الكتب الورقية التي يحتاجها الطلاب.
ولفت عميد طب عين شمس الى أن الكلية توفر التدريبات العملية التي يحتاجها الطالب كطبيب لممارسة المواد عبر المحاكاة بين المرضي وذلك داخل المستشفيات الخاصة بالكلية، مشيرًا لاعتماد الكلية للامتحانات الإلكترونية التي تميز الطالب عن غيرة من سرعة البديهة والإتقان.
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التعليقات على طب عين شمس: نوفر إنترنت للطلاب داخل الكلية طوال مدة الامتحانات
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