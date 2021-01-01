زراعة عين شمس تعلن عن بدء دورات للتأهيل لسوق العمل

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قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زارعة ومدير البرامج الجديدة بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى دائما لتخريج دفعه جديدة مؤهلة يحتاجها سوق العمل.



وأضاف الدكتور هشام الحريري أن إدارة البرامج الجديدة بالكلية تعلن عن بدأ اليوم التسجيل دورة التطبيقات العملية للتحاليل الطبية ويقوم بالتدريس بها فريق تدريبي بمستوى عالي قيمة الدورة 350 جنيها.



وأشار إلى أن مدة الدورة ٤٠ ساعة تدريبية 6 أيام بما لا يعارض الجدول الدراسية للطلاب منوها عن الفئة المستهدفة طلاب الكليات البرامج العربي والبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية .

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وأوضح محتوي الدورة وهي عبارة عن سحب عينات والتعامل معها وتحاليل الكيمياء الحيوية وقراءة التحاليل وتفسيرها وتحاليل السيرولوجي.وتهدف الدورة تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم إلى سوق العمل ورفع الكفاءة والخبرة في كيفية إدارة المعامل .ومن جانب آخر علق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس على واقعة التحرش الجماعي التي تعرضت لها إحدى الفتيات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الخميس الماضي المقيدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، قائلا "لابد من إعادة النظر في تربية الأبناء و إن مثل هذه التصرفات مرفوضة تماما في مجتمعنا".وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد ان مكتبه مفتوح لها في أي وقت وسوف يتم تأهيلها نفسيا لما تعرضت له من تصرفات غير مقبولة في شارعنا المصري .وأكد عميد كلية الزراعة على احترام المرأة المصرية ولن نقبل تماما الإهانة أو التجاوز في حقوقهن وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية موضحا أن قضاء مصر الشامخ لن يقبل مثل هذه التصرفات التي تحدث من اشخاص غير اسوياء.