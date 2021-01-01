رئيس أكاديمية الشرطة: ٥٥ ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكلية

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صورة الخبر: أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة



عقد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

وقال مساعد الوزير، خلال المؤتمر، إن نتيجة قبول دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة خلال العام الدراسى ٢٠٢/٢٠٢١، بلغت ٥٥٢٢٦ طالبا، منهم ٣٩ ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة .

وأضاف أن هناك ١٠ آلاف طالب من الحاصلين على ليسانس حقوق تقدموا للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

وأشار مساعد الوزير إلى أن ١٤ ألف طالب وصلوا لكشف الهيئة.

المصدر: elbalad

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