عقد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.
وقال مساعد الوزير، خلال المؤتمر، إن نتيجة قبول دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة خلال العام الدراسى ٢٠٢/٢٠٢١، بلغت ٥٥٢٢٦ طالبا، منهم ٣٩ ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة .
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التعليقات على رئيس أكاديمية الشرطة: ٥٥ ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكلية
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