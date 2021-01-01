بدون مضادات حيوية ..علاجات سريعة لجرثومة المعدة



علاجات سريعة لجرثومة المعدة علاجات سريعة لجرثومة المعدة



يصاب الكثير من الناس بالبكتريا الحلزونية إليك كيفية علاج بالبكتريا الحلزونية وعلاج جرثومة المعدة نهائيا والأطعمة التى تقضى على جرثومة المعدة.



إليك أبرز العلامات التحذيرية للإصابة قبل أن تبحث عن علاج جرثومة المعدة نهائيا

ألم حارق في البطن

النفخ

غثيان

فقدان الشهية

التجشؤ المتكرر

فقدان الوزن غير المبرر



قد يكون استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص. من الممكن أن تعاني من آثار جانبية سلبية ، مثل الغثيان والإسهال وفقدان الشهية. يقاوم بعض الأشخاص المضادات الحيوية ، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية للعلاج. نتيجة لذلك ، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية.

علاج جرثومة المعدة بالادوية

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وفقا لموقع " webmed" يقاوم علاج جرثومة المعدة المضادات الحيوية لكن الهدف هو التخلص من 90٪ أو أكثر من بكتيريا الملوية البوابية الموجودة.لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية. تشمل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج جرثومة المعدة ما يلي:أموكسيسيلينالتتراسيكلينميترونيدازولكلاريثروميسينتساعد الأدوية الخافضة للأحماض بطانة المعدة على التعافي.علاج جرثومة المعدة بالاعشابإليك أبرز علاجات الأعشاب لعلاج جرثومة المعدة بالاعشابشاي أخضرتناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة. اعثر على مجموعة رائعة من الشاي الأخضرهنا .عسللم يُظهر أي بحث حتى اليقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.العسل الخام وقد يكون لعسل مانوكا أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.زيت الزيتونقد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية وأظهرت أن زيت الزيتون له قدرات مضادة للجراثيم قويةجذر عرق السوسفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.علاج جرثومة المعدة نهائياالأطعمة التى تقضى على جرثومة المعدةتساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة. . تساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا الجيدة. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بفرط نمو الخميرة. وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن بكتيريا Lactobacillus acidophilus تقدم أفضل النتائج.بمجرد أن تسبب البكتيريا ضررًا كافيًا ، يمكن أن يخترق الحمض البطانة ، مما يؤدي إلى القرحة. قد تنزف ، أو تسبب التهابات ، أو تمنع الطعام من الحركة عبر الجهاز الهضمي.يمكنك الحصول على بكتيريا الملوية البوابية من الطعام أو الماء أو الأواني و يمكنك أيضًا التقاط البكتيريا من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين.بموافقة طبيبك ، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد. هذا قد يزيد من آثار الأدوية التقليدية.فى النهاية إليك يمكن علاج ميكروب المعدة خاصة وأن مصدر جرثومة المعدة غير واضح. لا توجد توصيات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمنعه.بشكل عام ، يجب أن تمارس النظافة الجيدة عن طريق غسل يديك بشكل متكرر وإعداد طعامك بشكل صحيح. إذا تم تشخيص إصابتك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فأكمل دورة العلاج الكاملة لتقليل خطر تكرارها.المراجعموقع " webmed"