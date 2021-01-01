ماذا تعرف عن مرض عين جريفز.. وما أهم طرق العلاج؟



مرض عين جريفز مرض عين جريفز





يُسبّب مرض عين جريفز مشاكل في العين والبصر، بما في ذلك الألم والضغط والجفاف وصعوبة إغلاق العين، يمكن لطبيبك أن يصف علاجات للتعامل مع السبب الكامن وراء الحالة، ولكن يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات في المنزل لتخفيف الانزعاج وتحسين الرؤية.





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ضغط بارديمكن أن تخفف قطعة قماش مبللة أو قطعة قماش مبللة أو منشفة على منطقة العين من الألم والتورم. تعمل الرطوبة على تلطيف العيون المنتفخة بينما يمكن أن تؤدي درجة الحرارة الباردة إلى تخدير المنطقة. لعمل ضغط بارد خاص بك ، ضع الثلج في كيس بلاستيكي قابل للغلق واملأه حتى المنتصف بالماء. اخرج الهواء وأغلق الكيس. لف الكيس بمنشفة مبللة أو قطعة قماش ثم ضع الكمادة برفق على عينيك المغلقتين.ارتداء نظارة شمسيةيجعل مرض جريفز عينيك حساسين لأشعة الشمس ويعرضهما لخطر التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. يمكن للظلال الداكنة أن تحجب الضوء الساطع والرياح ، والتي يمكن أن تقلل من بعض اللسع والتهيج. ستوفر النظارات الشمسية الملتفة التي تمد جزءًا من الإطار حول جانبي رأسك أكبر قدر من الحماية.استعمال مرهم العينإن جفاف العين الذي يمكن أن يصاحب مرض جريفز يجعل سطح عينك يحترق ويشعر بالحكة والشجاعة. تضيف قطرات الترطيب أو "الدموع الاصطناعية" الرطوبة إلى المنطقة وتخفيف هذا التهيج. سترغب في استخدامها كثيرًا ، خاصةً عند القيام بأنشطة تقل فيها وميضك ، مثل العمل على الكمبيوتر أو القيادة أو القراءة.عند اختيار القطرات ، تجنب تلك التي تزيل الاحمرار. يمكنك أيضًا تجربة هلام يحتوي على البارافين على عينيك ليلًا. هذا مفيد بشكل خاص إذا كانت عيناك منتفختين بدرجة كافية بحيث تواجه صعوبة في إغلاق جفونك. يمكن أن يعمل الجل كحاجز لحبس الرطوبة في عينك أثناء النوم. اسأل طبيبك عن التوصيات قبل تجربة أي قطرات أو مواد هلامية.رفع الرأس أثناء النومالجفون المنتفخة من الأعراض الشائعة لمرض عين جريفز. بدلًا من الاستلقاء بشكل مسطح أثناء النوم ، ارفع رأس سريرك. يمكنك إما النوم على وسائد إضافية أو وضع مناشف ملفوفة أسفل مرتبتك لعمل زاوية. عندما يكون رأسك أعلى من بقية جسمك ، فإنه يمنع السوائل من التراكم ويخفف الضغط على عينيك.تساعد على إغلاق الجفونإذا تعذر إغلاق عينيك تمامًا عند النوم ، فقد تجف مقدمة العين (تسمى القرنية). هذا قد يؤدي إلى تقرحات في عينك وفقدان الرؤية. تحدث إلى طبيبك حول كيفية صنع ضمادة غلاف بلاستيكي يمكنك ارتداؤها على جفونك في الليل لإبقائها مغلقة ومرطبة. قد يقترح طبيبك أيضًا استخدام شريط لاصق.الاهتمام بصحة العينعندما تجعل صحتك الجسدية والعقلية العامة أولوية، فإنك تمنح جسمك أفضل جرعة للتحكم في الأعراض.. إذا كنت تدخن، توقف.. تناول أطعمة صحية ، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، واعمل على ممارسات تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليقظة أو تمارين التنفس العميق في يومك لمساعدتك على الشعور بأفضل ما لديك أثناء علاج حالتك.