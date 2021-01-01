مشروب قبل النوم بساعتين يقضي على آلام الرقبة.. اكتشف العلاج



آلام الرقبة آلام الرقبة

مشكلة آلام الرقبة يعاني منها الكثير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف مشروب طبيعي يقضي على آلام الرقبة فى دقائق ويعالجها يمكنك تناوله قبل النوم بساعتين.



قال الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من تآكل غضاريف الرقبة التى تسبب خشونة فى الفقرات، وقدم علاجا لخشونة الرقبة وهو:



- تناول مشروب الكركم كل صباح على الريق

- تناول مشروب الزنجبيل بالقرفة قبل النوم بساعتين

- وضع قربة ماء ساخن على الرقبة عند النوم أو خلال اليوم مع التدفئة الجيدة

- تدليك منطقة الرقبة بخل التفاح 4 مرات يوميًا