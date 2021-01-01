مشروب قبل النوم بساعتين يقضي على آلام الرقبة.. اكتشف العلاج

آخر الأخبارالصحة والجمال › مشروب قبل النوم بساعتين يقضي على آلام الرقبة.. اكتشف العلاج

صورة الخبر: آلام الرقبة
آلام الرقبة

مشكلة آلام الرقبة يعاني منها الكثير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف مشروب طبيعي يقضي على آلام الرقبة فى دقائق ويعالجها يمكنك تناوله قبل النوم بساعتين.

قال الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من تآكل غضاريف الرقبة التى تسبب خشونة فى الفقرات، وقدم علاجا لخشونة الرقبة وهو:

- تناول مشروب الكركم كل صباح على الريق
- تناول مشروب الزنجبيل بالقرفة قبل النوم بساعتين
- وضع قربة ماء ساخن على الرقبة عند النوم أو خلال اليوم مع التدفئة الجيدة
- تدليك منطقة الرقبة بخل التفاح 4 مرات يوميًا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشروب قبل النوم بساعتين يقضي على آلام الرقبة.. اكتشف العلاج

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28616

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager