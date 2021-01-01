تخلصي من قشرة الشعر اللاصقة في لمح البصر



قشرة الشعر اللاصقة قشرة الشعر اللاصقة





إزعاج للكثيرين يمكنك التخلص منها بسرعة وبدون تكاليف باهظة بعلاجات سريعة ومتوفرة فى مطبخك فيمكن للكثير من العلاجات المنزلية أن تفيد في علاج قشرة الرأس ، بشرط ألا تكون الحالة شديدة.



إليك علاج القشرة الشعر بالخل والأعشاب.

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علاج قشرة الشعر فى الشتاءهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها يوميًا وهذا سيساعدك على التخلص من قشرة الرأس بشكل دائم ومع ذلكعلاج قشرة الشعر بالخلخل التفاح أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس الشديدة.تحضير خل التفاح أضف القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا وبعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل.دلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.يجب عمل قشر البرتقال بالطريقة التالية وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك للتخلص من قشرة الرأس. إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها للتخلص من قشرة الرأس.خذي قشر البرتقال ثم اعصر بعض عصير الليمون عليه وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة.ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة.علاج قشرة الشعر باللبن الرائبويعد وضع اللبن الرائب على شعرك يجعله فعالًا للغاية في علاج قشرة الرأس.فيما يلي بعض النصائح السهلة لعلاج قشرة الرأس باستخدام اللبن الرائب.في البداية ، تحتاج إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك.تأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.علاج القشرة بزيت جوز الهند بالليمونيقال إن زيت جوز الهند يحافظ على تغذية شعرك وعندما يخلط مع القليل من عصير الليمون يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.أولا تحتاج إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.علاج القشرة ببذور الحلبةللحلبة فوائد متعددة مثل تنظيم مستويات الكوليسترول والحفاظ على صحة الشعر يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل.بمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا.بمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.علاج قشرة بعصير النيم:إليك طريقة تحضير مزيج عصير النيم قبل وضعه على شعرك وسيساعد ذلك في علاج قشرة الرأس.تحتاجي أولًا إلى طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة وبعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء.المصدر..medlife.com