دراسة.. حقيقة تأثير كورونا على العلاقة الزوجية واستشارى يجيب



COVID-19 COVID-19



حقيقة تأثير كورونا على الضعف الجنسي هو ما يبحث عنه الكثير من الرجال، وقد سلطت إحدى الدراسات الآن الضوء على تداعيات الفيروس على الصحة الجنسية والإنجابية للرجال.



وجدت دراسة نشرها موقع "clevelandclinic"، تأثير فيروس كورونا على الخصية لدى الرجال المصابين بالفيروس.



اقرأ أيضًا| بأسعار رمزية.. برلماني يزف بشرى بشأن قيمة علاج كورونا

قد يعجبك أيضا...

وفقا للدراسة يسبب COVID-19 التهابًا مفرطًا في جميع أنحاء الجسم، خاصة في القلب والعضلات المحيطة، حيث يمكن أن ينسد تدفق الدم إلى القضيب أو يضيق نتيجة حالة الأوعية الدموية الجديدة أو المتفاقمة التي يسببها الفيروس.ولفتت الدراسة إلى أن النشاط الجنسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العقلية، ويمكن ربط التوتر والقلق والاكتئاب الناجمين عن الفيروس والوباء بالضعف الجنسي وسوء الحالة المزاجية.وعادة التدهور الصحي مرتبط بالضعف الجنسي، فيعد الرجال ذوو الصحة المتدهورة معرضون بشكل أكبر للإصابة بضعف الانتصاب والمضاعفات الأخرى.ويوضح اختصاصي المسالك البولية ريان بيرغلوند، طبيب المسالك البولية: "يمكن أن يكون ضعف الانتصاب علامة على الصحة العامة، لذلك بشكل خاص بالنسبة للشباب والأصحاء الذين يصابون فجأة بضعف الانتصاب، خاصة بعد الإصابة بـ ـ COVID-19 يمكن أن يكون هذا علامة على حدوث شيء أكثر خطورة".يقول الدكتور بيرغلوند: "كانت هناك دراسات تُظهر أنه ربما تكون هناك تأثيرات على القلب والأوعية الدموية وتأثيرات طبية أخرى تظهر من COVID-19، ولكن الإجابة هي أنه من السابق لأوانه تحديد ما هي بالضبط جميع الآثار طويلة المدى، نحن نعلم أن هناك عددًا من الطرق المختلفة التي يمكن أن يتسبب بها الفيروس في حدوث ضعف في الانتصاب ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نعرف على وجه اليقين".يقول الدكتور بيرغلوند: "إننا بدأنا فقط في فهم المضاعفات طويلة المدى التي يمكن أن يسببها الفيروس، بما في ذلك: جلطات الدم، والمشاكل العصبية، والأضرار التي تلحق بالقلب والرئتين والكلى والآن، والعواقب السلبية على الصحة الجنسية والإنجابية للرجال، يعاني العديد من المرضى أيضًا من أعراض لعدة أشهر، يشار إليها على أنها طويلة المدى، على الرغم من تمتعهم بصحة جيدة في السابق".من جانبه، أكد الدكتور مجدى بدران، عصو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن أن يسبب فيروس كورونا مشاكل فى الخصية لأن الخصية يتواجد بها بها مستقبلات "aca2"، وهى نفس المستقبلات الخاصة الموجودة فى خلايا الجهاز التنفسى وملتحمة العين.وأشار إلى أنه طالما نفس المستقبلات من الممكن أن تصيب الخصية بكوفيد، وذلك موجود أيضا فى بعص الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا وأما عن التأثير على الحيوانات المنوية فقد يحدث ولكن لن يدوم طويلا وسريعا مع مرضى كورونا وغالبا ما يزول، ولكن ما زالت الأبحاث مستمرة حول تأثير الفيروس على الأداء الجنسي بشكل عام فيما بعد.ولفت إلى أن حقيقة تأثير كورونا على الضعف الجنسى أمر لا يستدعى استغرابا بعد الطفرات التى حدثت للفيروس والسلالات الجديدة التى ظهرت له، وأشار إلى أن تأثيره نادر وغير دائم، وقد يحدث كذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة للمصابين بكوفيد وتتسبب فى مشاكل بوجه عام لجميع أعضاء الجسم ومن ضمنها الخصية لدى بعص الرجال.