

سعر الدولار اليوم الخميس 17 - 12 - 2020 في البنوك الحكومية والخاصة سعر الدولار اليوم الخميس 17 - 12 - 2020 في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، تراجعا "بمقدار قرشين"، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي، ومصر إيران للتنمية: 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي، و15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.



بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، و15. 76 جنيه للبيع.