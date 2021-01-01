سعر الدولار اليوم الخميس 17 - 12 - 2020 في البنوك الحكومية والخاصة

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سعر الدولار اليوم الخميس 17 - 12 - 2020 في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، تراجعا "بمقدار قرشين"، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي، ومصر إيران للتنمية: 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي، و15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، و15. 76 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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