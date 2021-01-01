شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، تراجعا "بمقدار قرشين"، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي، ومصر إيران للتنمية: 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي، و15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، و15. 76 جنيه للبيع.
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الخميس 17 - 12 - 2020 في البنوك الحكومية والخاصة
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