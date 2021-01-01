طارق شوقي: إغلاق المدارس بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إغلاق أي مدرسة بسبب حالات كورونا ، يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة فقط، ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا.



وحذر وزير التربية والتعليم المدارس من مخالفة ذلك، مشددا على أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.



وأرسل وزير التربية والتعليم كتابا دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، أمد خلاله على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.حيث شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا ، وعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم.كما أكد وزير التربية والتعليم على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية فورا بكافة البيانات الخاصة بالمصابين (طلاب أو معلمين أو عاملين) لإخطار الوزارة بها .وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للمخالط لإحدى مصابي فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب او معلم او من العاملين بالنشآت التعليمية ، يطبق عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.وكان قد علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على دعوات إغلاق المدارس لمدة إسبوعين خوفًا من فيروس كورونا، قائلا:" دعوات غلق المدارس أساليب ضغط لا نقبلها".وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إغلاق المدارس يعني إلغاء جزء من المناهج الدراسة وهذا أمر لا يصلح، متسائلا:"قلقانين من المدارس ومش خايفين من النادي والكافية؟.وأردف:" البعض يروج الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدراسة يجب أن تتوقف لمدة إسبوعين لتعود 8 يناير على غرار ألمانيا، متابعا:أطمئن أولياء الامور لا يوجد ما يدعو للقلق، ولجنة إدارة الازمات لم توصي بإغلاق المدارس والجامعات".