آبل تطور كاميرات وماسح لبصمات الأصابع لساعاتها الذكية

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آبل تطور كاميرات وماسح لبصمات الأصابع لساعاتها الذكية

أعلن موقع Patently Apple أن شركة آبل تستعد لإضافة تقنيات جديدة لساعات Apple Watch الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن آبل تعمل على براءتي اختراع تتعلقان بالساعات المذكورة، أول براءة اختراع هي لمستشعر للمقاييس البيومترية، من شانه أن يثبت زرا جانبيا على هيكل الساعة ليعمل كماسح لبصمات الأصابع، ومن خلاله سيتمكن مستخدم الساعة من إلغاء قفل الشاشة واستعمال ميزة Touch ID خلال عمليات الشراء الإلكترونية.

أما براءة الاختراع الثانية التي تعمل عليها آبل تبعا للمعلومات المتوفرة فتتعلق بتطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة غير اعتيادية، وستكون هذه الساعة مجهزة بكاميرا ومصباح إضاءة يظهران من تحت طبقات الشاشة عند الحاجة فقط، وسيكون بالإمكان التحكم بشفافية طبقات الشاشة لإظهار أو إخفاء الكاميرا والمصباح.

ولم يحدد الموقع جدولا زمنيا لطرح مثل هذه الميزات في ساعات Apple Watch، لكن من المتوقع أن تدخلها آبل على الأجيال القادمة من ساعاتها الذكية.

المصدر: روسيا اليوم

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