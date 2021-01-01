كشف كبير الخبراء الأميركيين للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، عن النسبة الواجب تطعيمها من باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتحقيق "مناعة القطيع" في بلد ما وضمان توقف تفشي الوباء.
وفي تصريحات صحفية، قال فاوتشي، إنه على الرغم من أن البلاد ستبدأ في الشعور بآثار اللقاح بعدما يتم تحصين حوالي 50 في المئة من المواطنين، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التطعيم للسيطرة على الفيروس القاتل.
وأضاف فاوتشي في حديث لموقع "فوكس": "إذا كنا نريد الوصول إلى مناعة قطيع حقيقية (في الولايات المتحدة)، حيث نحصل على غطاء حماية في جميع أنحاء البلاد، فعلينا تلقيح ما بين 75 إلى 85 في المئة من سكان البلاد"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على فاوتشي يعلن "النسبة المطلوبة": متى نضمن وقف تفشي كورونا؟
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