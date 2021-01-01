على الرغم من أن جائحة «كورونا» فرضت بعض القيود على الأعياد بشكل عام طيلة 2020، إلا أن الاستعداد للاحتفال بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد يظل مناسبا مع طابع خاص..، فقد قرر المصريون أن يحولوا الإجراءات الاحترازية لإجراءات احتفالية ودمجها مع طقوس الاحتفال المعتادة كل عام، فانتشر بيع الكمامات المتماشية مع ألوان «الكريسماس»، حيث الألوان الأحمر والذهبى أو الأصفر والأخضر، وارتداء وجوه تماثيل «بابا نويل» الكمامات بشكل لطيف، وكتب البعض على الكمامة عبارات التهنئة بالعام الجديد 2021
الكمامات تصنع شجرة كريسماس
فيما صمم آخرون شجرة عيد الميلاد من الكمامات سواء الملونة أو العادية، وكتبوا عليها: «happy new year»
قالت كريمان محب، أحد خادمات الكنائس بالمنيا، إن هذه الأفكار فى الأصل جاءت تأسيسا لمبدأ ألا نترك أجواء العيد تهرب منا، وألا نستسلم للمشاعر السلبية التى يفرضها علينا المرض والوباء فى الواقع الذى يعيشه العالم كله، وأن نعطى لبعضنا ولأطفالنا بادرة أمل فى رعاية الله وفى العام الجديد الذى يهبه لنا
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التعليقات على «كريسماس كورونا»: الكمامات بالألوان.. وبابا نويل بـ«الماسك»
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