

«كريسماس كورونا»: الكمامات بالألوان.. وبابا نويل بـ«الماسك» «كريسماس كورونا»: الكمامات بالألوان.. وبابا نويل بـ«الماسك»

على الرغم من أن جائحة «كورونا» فرضت بعض القيود على الأعياد بشكل عام طيلة 2020، إلا أن الاستعداد للاحتفال بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد يظل مناسبا مع طابع خاص..، فقد قرر المصريون أن يحولوا الإجراءات الاحترازية لإجراءات احتفالية ودمجها مع طقوس الاحتفال المعتادة كل عام، فانتشر بيع الكمامات المتماشية مع ألوان «الكريسماس»، حيث الألوان الأحمر والذهبى أو الأصفر والأخضر، وارتداء وجوه تماثيل «بابا نويل» الكمامات بشكل لطيف، وكتب البعض على الكمامة عبارات التهنئة بالعام الجديد 2021



الكمامات تصنع شجرة كريسماس

فيما صمم آخرون شجرة عيد الميلاد من الكمامات سواء الملونة أو العادية، وكتبوا عليها: «happy new year»



قالت كريمان محب، أحد خادمات الكنائس بالمنيا، إن هذه الأفكار فى الأصل جاءت تأسيسا لمبدأ ألا نترك أجواء العيد تهرب منا، وألا نستسلم للمشاعر السلبية التى يفرضها علينا المرض والوباء فى الواقع الذى يعيشه العالم كله، وأن نعطى لبعضنا ولأطفالنا بادرة أمل فى رعاية الله وفى العام الجديد الذى يهبه لنا

بابا نويل يظهر على الكماماترغم كل الظروف. وفى سياق متصل، تشهد العديد من المحال التجارية لبيع ألعاب الزينة وأشجار الميلاد بمحافظة المنيا ركودا واضحا رغم الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد، حيث أثرت الجائحة سلبًا على حركة الاستيراد والتبادل التجارى، وشهدت حركة البيع انخفاضًا مقارنة بالعام الماضى، لحذر المواطنين من الخروج والتجول خوفًا من الوباء.







