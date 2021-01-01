

6 أطعمة لتحسين الهضم وصحة الأمعاء 6 أطعمة لتحسين الهضم وصحة الأمعاء

يذكر الخبراء حسب موقع Food News أن صحة القناة الهضمية مرتبطة بشكل أساسي بالجوانب المهمة الأخرى لصحة الجسم، ويمكن أن يساهم سوء الهضم والميكروبيوم المعوي غير المتوازن في العديد من الاضطرابات، ولكن من خلال تناول المزيد من الأطعمة المعينة كجزء من نظامك الغذائي المعتاد ، يمكنك تجنب هذه المشكلات ، وتحسين عملية الهضم ، وتحسين الأمعاء.







يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تحسين الهضم وصحة الأمعاء ، مما يساعد في تجنب الإمساك وحرقة المعدة وانتفاخ البطن والالتهابات المعوية وضعف المناعة والقلق والاكتئاب.

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الفاكهة الطازجة: فهي غنية بالألياف غير القابلة للذوبان التيلا يستطيع الجسم هضمها، وتخلق هذه الألياف كتلة في البراز ، مما يسهل على الأمعاء إزالتها ، لذا فإن تناول الفاكهة بانتظام يمكن أن يخفف من الإمساك.الزنجبيل: يمكن لمركباته النشطة أن تزيد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يساعد على هضم أكثر سلاسة.الزيوت النباتية: يعتبر زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز مصادر ممتازة للدهون غير المشبعة لمساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات بشكل أفضل، كما أنها تعمل بشكل فعال جنبًا إلى جنب مع الألياف لتنظيم حركات الأمعاء.الحبوب الكاملة: تحتوي على عنصرين من أهم مكونات الحبوب: النخالة والبذرة ، رغم أنها غير مُجهزة، لأنها توفر الألياف والفيتامينات والمعادن لدعم الهضم.الأطعمة المخمرة: وتمتلئ بالكائنات الحية الدقيقة - البروبيوتيك. يساعد تناول مثل هذه الأطعمة على تحسين حالة البكتيريا المعوية ، لأنها تساعد على تكاثر البكتيريا والإنزيمات المفيدة في الأمعاء ، تساعد البروبيوتيك في تكسير الطعام وقمع الالتهاب والحفاظ على الانتظام.الخضار الورقية الخضراء: السبانخ واللفت والسلطات هي مصادر جيدة للألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي - حمض الفوليك والبوتاسيوم والفيتامينات C و K، بالإضافة إلى أن الخضروات الورقية تحتوي على السلفوكينوز ، وهو غذاء للبكتيريا الموجودة في الأمعاء التي تحميها من الكائنات الحية الدقيقة الضارة.